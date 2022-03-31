Росія відводить війська із зони ЧАЕС до Білорусі – Пентагон

РФ почала виводити війська із зони ЧАЕС до Білорусі. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія почала виводити свої війська із території Чорнобильської АЕС. Тепер ворог просувається у бік Білорусі.

Про це заявив представник Пентагону, передає AFP.

Реклама

Чиновник повідомив, що російські війська відходять від ЧАЕС і "просуваються до Білорусі".

За його словами, у Пентагоні вважають, що окупанти йдуть із цієї території, але "поки не можна сказати, що вони повністю пішли".

Що відбувається на ЧАЕС

Раніше ми писали: