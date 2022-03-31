Росія відводить війська із зони ЧАЕС до Білорусі – Пентагон

РФ почала виводити війська із зони ЧАЕС до Білорусі. Фото: колаж "Сьогодні"
Росія почала виводити свої війська із території Чорнобильської АЕС. Тепер ворог просувається у бік Білорусі.
Про це заявив представник Пентагону, передає AFP.
Чиновник повідомив, що російські війська відходять від ЧАЕС і "просуваються до Білорусі".
За його словами, у Пентагоні вважають, що окупанти йдуть із цієї території, але "поки не можна сказати, що вони повністю пішли".
Що відбувається на ЧАЕС
- Чорнобильська АЕС 24 лютого була захоплена російськими окупантами, які утримують у заручниках працівників станції.
- Незабаром у Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації. За інформацією Держінспекції ядерного регулювання України, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо.
- Повідомлялося, що МАГАТЕ втратила зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС, захопленої окупантами. Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській станції перестали передавати дані до МАГАТЕ.
- 9 березня стало відомо, що єдина лінія електропостачання ЧАЕС та всіх її ядерних об'єктів, контрольованих російською армією, пошкоджена.
- Президент РФ Володимир Путін наказав про підготовку теракту на Чорнобильській атомній електростанції, заявило у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України
- Російські окупанти створили величезний склад боєприпасів у зоні відчуження навколо ЧАЕС. Це несе загрозу, оскільки вони можуть здетонувати будь-якої миті.