Росія не збирається припиняти наступ на Україну – представник ООН

Мартін Гріффітс дав прогноз, коли може завершитися війна / Фото: Колаж: Сьогодні

Припинення вогню в Україні не передбачається, але воно може настати найближчими тижнями залежно від того, як триватиме війна та переговори з країною-агресоркою. Про це заявив перед журналістами у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку заступник генсека ООН у гуманітарних справах Мартін Гріффітс, передає CNN .

"Припинення вогню… зараз на горизонті його немає, але воно може з'явитися за кілька тижнів", – сказав він.

Гріффітс сказав, що планує вирушити до Туреччини наприкінці цього тижня для зустрічі з президентом цієї країни Реджепом Тайіпом Ердоганом, щоб визначити, як ООН може допомогти підтримати миротворчий процес та переговорний процес між Україною та Росією. Він додав, що був "справді вражений" тією роллю, яку Туреччина грає у конфлікті, назвавши країну "важливим аспектом" ситуації.

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"Нам потрібно дуже уважно стежити за переговорами, звідси й поїздка до Туреччини цього тижня", – зазначив Гріффітс.

Також він сподівається, що Туреччина зможе прийняти у себе "гуманітарну контактну групу", через яку можна буде обговорити переговори щодо гуманітарної допомоги. Він сказав, що українські офіційні особи вже погодилися на це та сподіваються, що російські офіційні особи теж погодяться.

Гріффітс додав, що українські офіційні особи погодилися з більшістю пропозицій ООН щодо гуманітарної допомоги та припинення вогню, але Росія поки що не дала аналогічної відповіді.

Переговори з агресором