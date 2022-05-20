Росія не пожаліла мільйонів доларів, щоб атакувати вбиральню під Одесою

Армія РФ уже обстрілює ракетами туалети. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія нанесла черговий ракетний удар по Одеській області із застосуванням авіації. В результаті атаки зруйновано пляжний туалет та суттєво зіпсоване повітря. Іншої шкоди ворог цього разу не завдав.

Про таке повідомило Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Реклама

Так, ракетами повітряного базування ворог вдарив на півдні Одеської області.

"Втілюючи один із знакових меседжів свого скаженого диктатора, рашисти, вочевидь, намагалися "замочити в сортирі" осередок нацизму. Зруйновано пляжну вбиральню. Попередньо, крім безнадійно втраченої совісті та репутації агресора, інших втрат нема", – зазначили в ОК.

Скільки коштують ракети РФ

Вартість ракет Росії може сильно відрізнятися. "Точка-У", наприклад, за даними сайту Military Russia, оцінюється у 300 тисяч доларів.

Водночас, вартість "Калібру" – 6,5 млн доларів відповідно до експортного контракту з Індією в 2006 році.

Реклама

Ракети класу Х-101 є більш сучасними та досконалими за "Калібри", тож, за оцінками експертів, у рази дорожчі.

Яку ракету запустили росіяни по вбиральні в Одеській області, поки невідомо. Українські військові не надали уточненої інформації щодо цього. Однак, ракетами повітряного базування є як "Калібр", так і Х-101 та Х-55. Відомо, що їхню вартість оцінюють у мільйони доларів.

Раніше ми писали: