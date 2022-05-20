В Україні пролунала серія вибухів: що відомо (фото, відео)

Радник голови МВС Антон Геращенко попередив, що у столиці є загроза ракетного удару

Росія пустила ракети по українських населених пунктах. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські населені пункти. Вранці 20 травня було чутно вибухи у Житомирській, Київській та Хмельницькій областях. За попередніми даними, у деяких регіонах крилаті ракети збила ППО.

Сайт "Сьогодні" розповість подробиці.

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Яка ситуація в Україні?

Станом на 9-ту ранку 20 травня у багатьох областях України є повітряні тривоги.

Як заявиврадник голови МВС Антон Геращенко, у столиці загроза ракетного удару.

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Небо у Київській області

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Різні Telegram-канали пишуть, що у Київській області, попередньо у Фастові, ППО збила крилату ракету. Уламки впали на житлові будинки.

Уламки ракети впали на житлові будинки

Головне про війну в Україні на ранок 20 травня – дивіться у відео ведучого Олексія Бурлакова на YouTube-каналі "Україна 4.5.0":

Також чутно вибухи у Хмельницькій області. Але глава ОВА Сергій Гамалій спростував інформацію про вибухи.

Крім того, повідомляють про три влучання у місто Малин Житомирської області.

Малин на карті

У Львівській області було помічено крилату ракету на посту візуального спостереження. Спрацювала ППО, заявив глава ОВА Максим Козицький.

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