Росія призначила головного мародера для Маріуполя

Російські військові грабують захоплений Маріуполь. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують грабувати захоплений Маріуполь. Вони гребуть зерно, метал та глину. Для цього до міста приїхав колишній керівник Єйського морського порту.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

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Як стало відомо, окупанти намагаються відновити роботу торговельного порту, щоб вивезти зерно, металопродукцію та глину на десятки мільйонів доларів. На виконання цього завдання у місто приїхав екскерівник Єйського морського порту.

Також продовжуються роботи з розчищення акваторії порту та підняття затонулого судна "Меотида". Поки що без особливого успіху.

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Окупанти грабують Маріуполь

У Маріуполі МНС РФ мародерять під час розборів завалів будинків

Російські окупанти не тільки замітають сліди своїх злочинів у Маріуполі, але й мародерять. Солдати РФ забирають речі, що залишилися у зруйнованих будинках. Це ще раз підтверджує, що мародерство є невід'ємною рисою росіян. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Маріуполь. Розбір завалів працівниками МНС Росії очікувано перетворився на розбір запасів маріупольців. Крім самих наслідків бомбардувань, МНСники прибирають і майно маріупольців, що залишилося в будинках та квартирах. Мародерство – невід'ємна риса росіян", – заявив Андрющенко.

За його словами, жителі Маріуполя й надалі відмовляються працювати над збиранням трупів. Радник мера вважає, що це вплинуло на те, що МНС РФ почало мародерити.

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