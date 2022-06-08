Росія почала психологічні атаки проти українських військових: як це працює (фото)

Окупанти надсилають погрози українським військовим. / Фото: Колаж: Сьогодні
Спецслужби РФ намагаються залякувати українських військовослужбовців, розсилаючи на особисті телефонні номери письмові повідомлення з погрозами. У них лунають заклики зрадити присязі, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на бік ворога.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Росія підсилюює погрози персональними даними (прізвища та імені особи, коду платника податків, місця реєстрації та, інколи, даними стосовно чисельності та складу сім'ї).
Розсилка йде через SMS, а також через мобільні месенджери "Телеграм", "Вайбер", "Сігнал" або "Ватсап".
У тексті погроз йдеться про те, що росіяни нібито точно знають, де знаходиться людина, якій надходять погрози. Зазначається, що, у випадку продовження служби, по місцях проживання власника телефону та його сім'ї буде завдано точних ракетних ударів.
Для чого військовим розсилають погрози
У Генштабі зазначили, надіслані такого типу погрози спрямовані в першу чергу на те, щоб дестабілізувати морально психологічний клімат у підрозділах Сил оборони України, посіяти сумніви та знизити бойовий дух.
Зазвичай зазначені персональні дані осіб є застарілими (особа давно змінила місце реєстрації, переїхала в іншу місцевість, змінила підрозділ, у якому проходила військову службу, припинила проходження військової служби взагалі і таке інше).
Таким чином, не викликає сумнівів, що надіслані погрози є звичайними маніпуляціями людською психікою.
Подібні дії ворога є одним із видів психологічної атаки, яка не підкріплюється жодними конкретними діями – "точного ракетного обстрілу" або "ми тєбя найдьом".
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