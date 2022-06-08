Россия начала психологические атаки против украинских военных: как это работает (фото)

Оккупанты присылают угрозы украинским военным. / Фото: Коллаж: Сегодня

Спецслужбы РФ пытаются запугивать украинских военнослужащих, рассылая на личные телефонные номера письменные сообщения с угрозами. В них раздаются призывы предать присягу, сложить оружие, сдаваться в плен или перейти на сторону врага.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Россия усиливает угрозы персональными данными (фамилии и имени лица, кода налогоплательщика, места регистрации и, иногда, данными о численности и составе семьи).

Рассылка идет через SMS, а также через мобильные мессенджеры "Телеграмм", "Вайбер", "Сигнал" или "Ватсап".

В тексте угроз говорится, что россияне якобы точно знают, где находится человек, которому поступают угрозы. Отмечается, что, в случае продления службы, по местам жительства владельца телефона и его семьи будут нанесены точные ракетные удары.

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Зачем военным рассылают угрозы

В Генштабе отметили, что направленные такого типа угрозы направлены в первую очередь на то, чтобы дестабилизировать морально психологический климат в подразделениях Сил обороны Украины, посеять сомнения и снизить боевой дух.

Обычно указаны персональные данные лиц являются устаревшими (лицо давно сменило место регистрации, переехало в другую местность, сменило подразделение, в котором проходило военную службу, прекратило прохождение военной службы вообще и так далее).

Таким образом, не вызывает сомнений, что посланные угрозы являются обычными манипуляциями человеческой психикой.

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Подобные действия врага являются одним из видов психологической атаки, которая не подкрепляется никакими конкретными действиями – "точного ракетного обстрела" или "мы тебя найдем".

Раньше мы писали, что в армии РФ продолжается волна отказов от участия в войне против Украины. Сотрудники ФСБ угрожают расправой над родственниками.

Кроме того, в Херсонской области российские оккупанты придумали новый способ терроризировать местных жителей. Они притворяются украинскими военными и расспрашивают местных жителей.