Романенко розповів, які завдання стоять перед ЗСУ у Сєвєродонецьку

Угроза окруження Сєвєродонецька зберігається / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові всіляко намагаються утримати позиції у Сєвєродонецьку, у місті тривають дуже жорсткі вуличні бої.

Про це розповів генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі Україна 24.

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Він зазначив, що існує ймовірність оточення наших військових і перед ЗСУ зараз основним завданням є знищити якнайбільше живої сили противника та їх озброєнь.

"Загроза оточення існує. Противник вже заходить не тільки в готель "Мир", а з двох напрямків, продовжує просування вглиб міста. Міські бої дуже виснажливі, жорсткі, і як би не була підготовлена та сторона, що наступає, їх втрати більше. І розуміючи те, що Сєвєродонецьк має більш політичне значення для росіян, ми використовуємо це як військово-оборонну фортецю. Завдання стоїть – максимально знищити силу противника, живу силу, озброєння", – розповів Романюк.

За його словами, ситуація дуже складна на цій ділянці, але нашими силами вживаються всі зусилля, щоб вибити ворога.

Ведучий Олексій Бурлаков для "Україна 4.5.0." повідомив зведення Генштабу ЗСУ станом на 1 червня.

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Ситуація у Сєвєродонецьку

Сєвєродонецьк важливий для росіян на цьому етапі війни насамперед тому, що це останній великий населений пункт у Луганській області, який не контролюється росіянами.

Наразі критична інфраструктура у місті зруйнована майже на 100%.

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Російські військові окупували більшу частину Сєвєродонецька Луганської області. Серед них є й чеченці. Крім того, загарбники посилили бої у місті.

Окупанти намагаються встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк та оточити підрозділи Сил оборони України, що діють на зазначеному напрямку. Ворог веде підготовку до наступу у напрямках населених пунктів Сіверськ та Райгородок.

Також ворог планує операцію із зачистки території навколишніх сіл. Поранених волонтерів вдалося вивезти із Сєвєродонецька. Однак із зниклими лікарями з обстріляної швидкої немає зв'язку вже третю добу.