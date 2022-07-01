РФ спробує наступати на два міста на Донбасі – ISW

Військові РФ спробують наступати на Бахмут та Слов'янськ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Обмежені успіхи навколо Бахмута Донецької області вказують на те, що російські війська можуть невдовзі спробувати створити умови для наступальної операції на Бахмут. Крім того, окупанти готуються до наступу на Слов'янськ.

Про це йдеться у повідомленні американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики прогнозують, що в короткостроковій перспективі окупанти більше зосереджені на перекритті і контролі ліній зв'язку, що виходять з Бахмута. Проте не виключають наступ на місто найближчими днями.

ISW також оцінює обстріли росіян територій біля Слов'янська і самого міста як умови для подальшого наступу на Слов'янськ.

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Ключові висновки аналітиків ISW :

Російські війська досягли незначних успіхів у наступах на Лисичанський нафтопереробний завод і навколо Лисичанська.

Окупанти продовжували наступальні дії на південь та схід від Бахмута та на північ від Слов'янська.

Загарбники продовжували спроби відновити контроль над населеними пунктами на північ від Харкова.

Українські контрнаступи продовжують змушувати російські війська на Південному напрямку віддавати перевагу оборонним операціям.

Російська окупаційна влада вжила заходів для забезпечення подальшої економічної та фінансової інтеграції окупованих територій у російську систему.

Раніше ми писали, що окупанти продовжують намагатися захопити Луганську область. Там росіяни роблять все, щоб оточити українські війська у Лисичанську.

Нагадаємо, 30 червня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що окупанти не витримали вогню ЗСУ та втекли з острова Зміїний у Чорному морі. Росіян прогнали звідти артилерійські, ракетні та авіаційні удари українських військових.