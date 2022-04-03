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РФ не здатна на затяжну війну – Жданов пояснив, у чому проблема окупантів

3 квітня, 16:15
Військовий експерт наголосив, що окупанти не готові до тривалих військових дій в Україні і не очікували, що ситуація так обернеться

Жданов пояснив слабкість РФ у війні проти України / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія не може вести тривалу війну, оскільки спочатку не розраховувала на це. Окупанти очікували, що Україна швидко здасться і багато сил на це не піде. Але все пішло не за планом – після місяця війни російським військовим, як і родичам загиблих, треба платити – а грошей у бюджеті на ці витрати немає.

Про це військовий експерт Олег Жданов повідомив у інтерв'ю телеведучому Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Росія сьогодні не здатна вести довготривалу війну. Вона не готувалася до неї. Вони готувалися до бліцкригу і у них катастрофічно не вистачає одного-єдиного параметра – часу. Бракує часу провести мобілізацію, зняти зі зберігання, привести в порядок і стягнути сюди техніку. Не вистачає часу на накопичення матеріально-технічних ресурсів для забезпечення цієї війни", – сказав експерт.

Полуєв додав, що Росія не може так швидко знайти гроші у бюджеті на цю війну, оскільки ці витрати не планували.

"Той бліцкриг, який був запланований, там були премії військовослужбовцям – він уже закінчився. А вже зараз треба платити бойові, визнавати факт війни, бо починає назрівати у суспільстві нерозуміння завдання та цілей. Адже всі кажуть начебто як "спецоперація", а похоронки йдуть пачками", – додав він.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.04 орієнтовно становили:

  • особового складу – близько 18 000;
  • танків – 644;
  • бойових броньованих машин – 1830;
  • артилерійських систем – 325;
  • РСЗВ – 105;
  • засобів ППО – 54;
  • літаків – 143;
  • вертольотів – 134;
  • автомобільної техніки – 1249;
  • кораблі/катери – 7;
  • цистерн із ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89;
  • Спеціальна техніка – 24;
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.