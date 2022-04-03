РФ не здатна на затяжну війну – Жданов пояснив, у чому проблема окупантів

Жданов пояснив слабкість РФ у війні проти України / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія не може вести тривалу війну, оскільки спочатку не розраховувала на це. Окупанти очікували, що Україна швидко здасться і багато сил на це не піде. Але все пішло не за планом – після місяця війни російським військовим, як і родичам загиблих, треба платити – а грошей у бюджеті на ці витрати немає.

Про це військовий експерт Олег Жданов повідомив у інтерв'ю телеведучому Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Росія сьогодні не здатна вести довготривалу війну. Вона не готувалася до неї. Вони готувалися до бліцкригу і у них катастрофічно не вистачає одного-єдиного параметра – часу. Бракує часу провести мобілізацію, зняти зі зберігання, привести в порядок і стягнути сюди техніку. Не вистачає часу на накопичення матеріально-технічних ресурсів для забезпечення цієї війни", – сказав експерт.

Полуєв додав, що Росія не може так швидко знайти гроші у бюджеті на цю війну, оскільки ці витрати не планували.

"Той бліцкриг, який був запланований, там були премії військовослужбовцям – він уже закінчився. А вже зараз треба платити бойові, визнавати факт війни, бо починає назрівати у суспільстві нерозуміння завдання та цілей. Адже всі кажуть начебто як "спецоперація", а похоронки йдуть пачками", – додав він.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.04 орієнтовно становили: