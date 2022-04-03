РФ не способна на затяжную войну – Жданов объяснил, в чем проблема оккупантов

Жданов объяснил слабость РФ в войне против Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия не может вести длительную войну, поскольку изначально не рассчитывала на это. Оккупанты ожидали, что Украина быстро сдастся и много сил на это не уйдет. Но все пошло не по плану – после месяца войны российским военным, как и родственникам погибших, нужно платить – а денег в бюджете на эти траты нет.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сообщил в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Украина 24".

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"Россия сегодня не способна вести долговременную войну. Она не готовилась к ней. Они готовились к блицкригу и у них катастрофически не хватает одного-единственного параметра – времени. Не хватает времени провести мобилизацию, снять с хранения, привести в порядок и стянуть сюда технику и вооружение. Не хватает времени на накопление материально-технических ресурсов для обеспечения этой войны", – сказал эксперт.

Полуев добавил, что Россия не может так быстро найти деньги в бюджете на эту войну, поскольку эти траты не планировали.

"Тот блицкриг, который был запланирован, там были премии военнослужащим – он уже закончился. А уже сейчас надо платить боевые, признавать факт войны, потому что начинает зреть в обществе непонимание задачи и целей. Ведь все говорят вроде как "спецоперация", а похоронки идут пачками", – добавил он.

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили: