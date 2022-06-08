РФ нарощує сили відразу на двох важливих напрямках – Міноборони

Мотузяник повідомив про нарощування сил РФ на двох напрямках. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія нарощує сили відразу на двох важливих напрямках. За 35 км від Запоріжжя окупанти розмістили близько 30 танків як довготривалі вогневі точки. А в Харківській області ворог посилив угруповання своїх військ.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

Реклама

За його словами, на Запорізькому напрямку російський агресор нарощує систему вогню.

"Зокрема, у районі Василівки (35 км на південь від Запоріжжя) розгорнуто до 30 ворожих танків Т-62 як довготривалі вогневі точки", – сказав Мотузяник.

Крім того, на Харківському напрямку росіяни намагаються не допустити подальшого просування українських військ, для чого розмістили додаткові сили біля селе Веселе (17 км від Харкова), туди приїхала одна батальйонно-тактична група з Центрального військового округу. Не припиняється вогонь у бік Харкова.

"З цією метою ворог посилив угруповання військ у зазначеному напрямку за рахунок перекидання в район селища Веселе, за 17 км від Харкова, однієї батальйонно-тактичної групи зі складу 2-ї армії центрального військового округу РФ", – додав Мотузяник.

Ситуація в Харківській області

Як відомо, окупанти останніми днями посилили обстріли Харкова та області. Так, внаслідок вчорашнього обстрілу Харкова був пошкоджений фасад супермаркету "Восторг" в Індустріальному районі міста, в решті випадків під обстріл потрапили виключно приватні домоволодіння. Попередньо було запущено російську ракету "Іскандер" з Бєлгорода. Обстріл стався о 23:00 7 червня.

Реклама

Днем раніше голова Харківської ОВА відзвітував, що за добу в області три людини загинули та ще 10 отримали поранення.

Крім того, нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Запоріжжя може стати містом, яке російські війська спробують захопити найближчим часом.

Сайт "Сьогодні" з'ясував, чим Запоріжжя цікавий Росії, як організована його оборона і чи варто чекати на атаки окупантів.