РФ завдала ударів по заводу під Києвом, який виготовляв знамениті ракети "Нептун"

Окупанти запустили ракети у завод, де виготовляли "Нептун". Фото: колаж "Сьогодні"

15 квітня о 01:30 ночі РФ завдала ударів по одному з ракетних підприємств "Жулянський машинобудівний завод "Візар", що розташований у Київській області. Саме там виготовляли протикорабельні ракети "Нептун", якими знищили крейсер "Москва".

Про це повідомляє "Укроборонпром".

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"Це сталося після того, як "ширпотреб" українського виробництва – саме так стверджували у фашистській Росії – потопив флагман Чорноморського флоту РФ вартістю до 1 млрд доларів. Йдеться про дві ракети РК-360МЦ "Нептун" виробництва цілої низки державних та приватних підприємств, які знищили крейсер "Москва" країни-агресора", – зазначили у відомстві.

В "Укроборонпромі" наголосили, що, попри регулярні ракетні удари та обстріли наших оборонних підприємств, Україні є чим воювати.

"Динаміка надходження військової та спеціальної техніки до найпотужнішої армії світу — Збройних сил України — тільки зростає", – додали у відомстві.

Загорівся і перекинувся. Військові розповіли, як знищили крейсер "Москва"

Російські окупанти продовжують шукати способи поліпшити своє становище та підтягнути деморалізовані сили. Водночас РФ зазнає величезних втрат в Україні. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Так, у Чорноморській операційній зоні ПКР "Нептун" уражений крейсер "Москва" – флагман чорноморського флоту Росії – отримав суттєві пошкодження і внаслідок цього виникла пожежа.

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