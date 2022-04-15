РФ нанесла удары по заводу под Киевом, который изготавливал знаменитые ракеты "Нептун"

Оккупанты запустили ракеты в завод, где изготавливали "Нептун". Фото: коллаж "Сегодня"
15 апреля в 01:30 ночи РФ нанесла удары по одному из ракетных предприятий "Жулянский машиностроительный завод "Визар", который находится в Киевской области. Именно там изготавливали противокорабельные ракеты "Нептун", которыми уничтожили крейсер "Москва".
Об этом сообщает "Укроборонпром".
"Это произошло после того, как "ширпотреб" украинского производства – именно так утверждали в фашистской России – потопил флагман Черноморского флота РФ стоимостью до 1 млрд долларов. Речь идет о двух ракетах РК-360 МЦ "Нептун" производства целого ряда государственных и частных предприятий, которые уничтожили крейсер "Москва" страны-агрессора", – отметили в ведомстве.
В "Укроборонпроме" подчеркнули, что, несмотря на регулярные ракетные удары и обстрелы наших оборонных предприятий, Украине есть чем воевать.
"Динамика поступления военной и специальной техники в мощную армию мира — Вооруженные силы Украины — только растет", – добавили в ведомстве.
Загорелся и перевернулся. Военные рассказали, как уничтожили крейсер "Москва"
Российские оккупанты продолжают искать способы улучшить свое положение и подтянуть деморализованные силы. При этом РФ несет огромные потери в Украине. Об этом сообщает Оперативное командование "Південь".
Так, в Черноморской операционной зоне ПКР "Нептун" поражен крейсер "Москва" – флагман черноморского флота России – получил существенные повреждения и в результате этого возник пожар.
Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули крейсер и он начал тонуть.
"Если для высадки десанта условия неблагоприятны, то угроза ракетных атак как с моря, так и временно оккупированного Крыма остается. На Николаевском и Херсонском направлении потери противника составляют 54 оккупанта и восемь единиц техники, среди которых – две самоходных артиллерийских установки, реактивная система залпового огня "Град" и танк Т-72", – отметили в ведомстве.
В ответ на системные артиллерийские обстрелы врага на протяжении ночи нашими войсками нанесено точное поражение по сосредоточению военной техники и составу боеприпасов в классических традициях Чернобаевки.
Кроме того, враг продолжает психологическое давление на местное население в Херсоне и области, агитируя за создание псевдореспублики.
"Но ни дерзкие обстрелы, ни похищение, ни издевательство оккупантов над гражданским населением не сломили дух Херсонщины. Люди продолжают отстаивать свое независимое будущее в свободной Украине", – добавили в Оперативном командовании.