РФ почне приховану мобілізацію, на війну відправлятимуть навіть кримінальників – розвідка

РФ приховує залучення до бойових дій ув’язнених / Фото: Колаж: Сьогодні

На всій території Росії з 1 квітня розпочнеться мобілізація за програмою "БАРС-2021" ("Боевой армейский резерв страны").

Про це повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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За даними розвідки, щоб приховати заходи з масової мобілізації, її проводитимуть одночасно з плановим призовом на строкову службу.

"Це стане прикриттям великої кількості мобілізованих, що прибуватимуть до військкоматів. Ці резервісти надалі направлятимуться для поповнення підрозділів окупаційних військ у районах бойових дій на території України", – йдеться в повідомленні.

У ГУР також розповіли, що одночасно за допомогою програми "БАРС" приховують залучення до бойових дій російських ув’язнених:

"Зокрема, близько 100 злочинців, триманих у колонії Чернокозово (Чеченська Республіка), вже готуються до відправлення в Україну. Всі вони засуджені за тяжкими кримінальними статтями (грабіж, вбивства, поширення наркотиків). Засудженим, які отримали строки за політичними статтями (екстремізм, тероризм), подібні угоди не пропонуються. Тим, хто погодився, обіцяна повна амністія в разі повернення живим після участі у бойових діях. Прикметно, що таким "мобілізованим" не дозволяють бачитися з рідними та взагалі інформувати їх про свою участь у війні в Україні".

У розвідці уточнили, що "БАРС" – програма термінового формування армійських резервів армії РФ. Ті, хто підписав контракт за програмою, отримують постійне грошове забезпечення (навіть перебуваючи в резерві) зі збереженням місця роботи та середнього заробітку. Протягом року резервісти можуть бути призвані на збори (до 1 місяця), де можуть залучатися до навчань та виконання інших завдань. Щомісячна оплата за контрактом сягає 12% окладу військовослужбовців (залежно від звання та посади). Загальна кількість осіб, що підписали контракти "БАРС", становить близько 100 тисяч.

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Кримчан примусово мобілізують на війну

Росія у тимчасово окупованому Криму проводить примусову мобілізацію чоловіків на війну з Україною, розповіла омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, традиційно призовна кампанія на півострові має стартувати у квітні, але вже на 29 березня у Сімферополі заплановано проведення інструкторсько-методичних зборів із головами призовних комісій, військовими комісарами районів та іншими посадовими особами й персоналом, залученим до призовної кампанії.