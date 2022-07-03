РФ може почати бомбардувати Київ, щоб змусити до переговорів. Що пишуть західні ЗМІ

РФ має план, як змусить Київ сісти за стіл переговорів / Фото: Колаж: Сьогодні

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події України. Західна преса пише, що Росія може почати обстріли житлових кварталів столиці для того, щоб українська влада сіла за стіл переговорів.

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Можливий обстріл Києва та цілі Путіна

Der Spiegel пише, що бомбардування житлових кварталів Києва може бути новою російською тактикою. Київ звинувачує Москву в навмисному завдання ударів по житлових кварталах, "щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів".

Чи можливе відновлення транспортування зерна та які наслідки війни

The Wall Street Journal пише, що морські міни та пошкодження портової інфраструктури загрожують відродженню морського шляху українського зерна. Відновлення транспортування зерна може тривати тижні, навіть якщо Україна та Росія погодяться на план ООН щодо створення безпечного шляху для експорту.

США передадуть Україні озброєння для стримування російської агресії

Reuters повідомляє, що Сполучені Штати посилають Україні дві зенітно-ракетні системи NASAMS, чотири додаткові протиартилерійські радари та до 150 000 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

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Німеччина зупинила передачу Україні фінансової допомоги

Bloomberg пише, що ЄС пропонує 1 млрд євро негайної підтримки для України. Німеччину звинувачують у зриві переговорів про велику суму. Короткостроковий пакет вимагає схвалення всіх держав-членів.

Як війна вплине на енергоносії, у що це виллється Україні

The Economist пише, що чим довше триватиме війна і чим вищі ціни на енергоносії та уповільнення економіки, тим неохоче союзники України надаватимуть нескінченну кількість зброї та грошей. Путін, наприклад, схоже, розраховує на рішучість Заходу розвалитися.