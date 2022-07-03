РФ может начать бомбить Киев, чтобы вынудить к переговорам. Что пишут западные СМИ

У РФ есть план, как заставить Киев сесть за стол переговоров / Фото: Коллаж: Сегодня

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Западная пресса пишет, что Россия может начать обстрелы жилых кварталов столицы для того, чтобы украинские власти сели за стол переговоров.

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Возможный обстрел Киева и цели Путина

Der Spiegel пишет, что бомбардировка жилых кварталов Киева может быть новой российской тактикой. Киев обвиняет Москву в умышленном нанесении ударов по жилым кварталам, "чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров".

Возможно ли возобновление транспортировки зерна и какие последствия войны

The Wall Street Journal пишет, что морские мины и повреждения портовой инфраструктуры чреваты возрождением морского пути украинского зерна. Возобновление транспортировки зерна может занять недели, даже если Украина и Россия согласятся на план ООН по созданию безопасного пути для экспорта.

США передадут Украине вооружение для сдерживания российской агрессии

Reuters сообщает, что Соединенные Штаты посылают Украине две зенитно-ракетные системы NASAMS, четыре дополнительных противоартиллерийских радара и до 150 000 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

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Германия застопорила передачу Украине финансовой помощи

Bloomberg пишет, что ЕС предлагает 1 млрд евро немедленной поддержки для Украины. Германию обвиняют в срыве переговоров о крупной сумме. Краткосрочный пакет требует одобрения всех государств-членов.

Как война повлияет на энергоносители во что это выльется Украине

The Economist пишет, что чем дольше будет продолжаться война и чем выше цены на энергоносители и замедление экономики, тем неохотнее союзники Украины будут предоставлять бесконечное количество оружия и денег. Путин, например, похоже, рассчитывает на решимость Запада развалиться.