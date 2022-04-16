Розвідка з'ясувала, що Росія робить зі своїми командирами за невдачі у війні з Україною

Російські командири несуть покарання за невдачі у війні з Україною. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії продовжуються репресії щодо командирів окупаційної армії, які "не виправдали високої довіри" керівництва РФ та фактично провалюють завдання в Україні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.

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Подробиці

Так, в окупованій Горлівці працювала комісія з РФ, яка мала виявити причини поточного некомплекту 3 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ.

З’ясувалось, що згідно з доповідями командирів у 3 ОМСБР до початку війни була на 100% укомплектована особовим складом. Однак, після початку бойових дій з’ясувалось, що реальна наявність військовослужбовців становила близько 55% штатного розкладу.

Після встановлення фактів невідповідності двох командирів батальйонів взято під арешт і вивезено в невідомому напрямку цивільними особами (ймовірно співробітниками ФСБ). Подальша доля вже колишніх командирів – невідома.

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Росія прибрала одного з командирів "ДНР"

Це не єдиний випадок "вирішення питання" з боку російських спецслужб щодо командирів, які з різних причин потрапили до "чорного списку". Встановлено, що після спілкування зі співробітниками ФСБ в невідомому напрямку вивезено Едуарда Басуріна, "заступника командувача" корпусу "міноборони ДНР".

Розправу над ним пов’язують з необережною заявою, яка розкрила плани РФ застосувати хімічну зброю проти українських оборонців Маріуполя.

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