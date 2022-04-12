Розвідка оприлюднила імена та фото спецпризначенців Росгвардії, які воюють в Україні

Всі вони скоїли воєнні злочини проти українців

Розвідка Міноборони дізналася імена російських спецназівців в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список російських окупантів, які скоїли воєнні злочини проти українців. Усі вони – спецпризначенці Росгвардії.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

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Так, українська розвідка здобула список військовослужбовців загону особливого призначення Росгвардії "Яструб", м. Нижній Новгород, які скоїли воєнні злочини проти народу України.

"Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує!" – обіцяють розвідники.

У списку є фото 10 військових ворожої армії та дані про їхнє місце проживання і "кар'єру" в Росії. Їх вік – від 23 до 37 років. Майже всі вони ніколи не були за кордоном, більшість – не знає жодної іноземної мови. Більша половина з них не має вищої освіти.

З повним списком можна ознайомитися за посиланням.

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Втрати ворога

З початку вторгнення в Україну російська армія втратила 19 600 солдатів та майже 2000 бойових броньованих машин.

Втрати супротивника з 24.02 до 12.04:

особовий склад – 19 600 осіб;

танки ‒ 732 од.;

бойові броньовані машини ‒ 1946 од.;

артилерійські системи – 349 од.;

РСЗВ – 111 од.;

засоби ППО – 63 од.;

літаки – 157 од.;

вертольоти – 140 од.;

автомобільна техніка – 1406 од.;

кораблі/катери – 7 од.;

цистерни з ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 124;

спеціальна техніка – 25;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

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