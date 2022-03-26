Розвідка Великої Британії розкрила плани Путіна у війні з Україною на найближчі дні

Не варто розраховувати на зниження ракетного обстрілу / Колаж "Сьогодні"

Найближчими днями Україні не варто очікувати від армії Російської Федерації зменшення бомбардувань населених пунктів. Навпаки, Росія продовжить використовувати "важку вогневу міць" саме у міських районах.

Такий прогноз зробило міністерство оборони Великої Британії 26 березня, ґрунтуючись на висновках своєї розвідки. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

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Прогноз

"Російські сили виявляють небажання брати участь у великомасштабних операціях міської піхоти, віддаючи перевагу невибірковому використанню повітряних і артилерійських обстрілів у спробі деморалізувати оборонні сили. Цілком ймовірно, що Росія продовжить використовувати свою важку вогневу міць у міських районах, оскільки вона сподівається обмежити свої і так значні втрати ціною подальших жертв серед цивільного населення", – заявили в міністерстві.

Продовжить Росія облогу кількох великих українських міст, зокрема Харкова, Чернігова та Маріуполя.

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