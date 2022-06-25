Розвідка України дала зрозуміти Лукашенку, що знає про його ДРН

У ГУР Міноборони України стежать за руками Лукашенка та Путіна / Колаж "Сьогодні"

Після ночі інтенсивних ракетних обстрілів міст України з боку Білорусі цей напрямок значно серйозніше почали вважати небезпечним для нашої країни. Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Білорусь може перекинути диверсантів на територію України під час навчань із російськими військами.

Про це розповів представник ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю агентству "РБК-Україна" .

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Що відомо

За словами Скібіцького, відразу після того, як війська РФ були виведені з території Білорусі, після виходу з Київської та Чернігівської областей, ЗС Білорусі розпочали активні заходи оперативної та бойової підготовки. Вони посилили свою присутність біля кордонів із Україною. Було виведено 7 батальйонів, які нині на ротаційній основі розташовані біля наших кордонів.

"Але річ у тім, що на території Білорусі зберігається російська військова присутність. Насамперед це авіаційний компонент. Мова йде про літаки Су-34, Су-30 – ті, які застосовуються в тому числі з території Білорусі проти наших північних районів для запуску ракет "повітря-поверхня". Залишається один дивізіон ракетного комплексу "Іскандер", який періодично висувають до кордону з Україною. На початку війни саме вони наносили удари по нашій території. Тобто залишається можливість їхнього застосування проти України", – зазначив Скібіцький.

Новий захід

За даними військової розвідки України, зараз окремі спецпідрозділи РФ проводять спільні навчання із підрозділами сил спецоперацій Білорусі. Вони відпрацьовують перекидання на територію України та вивчають район можливих бойових дій.

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"Ми це бачили і в попередні роки, коли проводилися двосторонні спільні навчання росіян і білорусів біля наших кордонів. Це по всій лінії кордону. У чому загроза? Загроза полягає в тому, що це можуть готуватися диверсійно-розвідувальні групи, які потім можуть зайти на нашу територію. Якщо говорити про створення ударних угруповань, то на сьогодні ми цього не відмічаємо. Але досвід березня-квітня, коли російські війська були перегруповані, виведені з території Білорусі і перекинуті на схід України, свідчить, що за два-три тижні російські війська можуть знову повернутися на територію Білорусі", – попередив Скібіцький.

Обстановка