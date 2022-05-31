Розвідка Британії пояснила, чим ризикує Росія у боях за Сєвєодонецьк

В Сєвєродонецьку тривають вуличні бої та обстріли. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія на Донбасі в районі Сєвєродонецька досягла більших локальних успіхів, ніж раніше, за рахунок зосередження сил і вогню на відносно невеликій території. Однак це змушує Росію ризикувати в інших місцях на окупованих територіях.

Про таке заявила розвідка Великої Британії.

Реклама

У Міноборони Британії зазначили, що продовжуються сильні обстріли, ймовірно, йдуть вуличні бої на околицях Сєвєродонецька.

Водночас політична мета Росії, ймовірно, полягає в тому, щоб повністю окупувати територію Донецької та Луганської областей.

"Для цього Росії необхідно забезпечити подальші складні оперативні цілі за межами Сєвєродонецька, включаючи ключове місто Краматорськ та магістральну дорогу М04 Дніпро-Донецьк", – заявили у розвідці.

Крім того, зазначається, що захоплення Росією Лимана підтримує її основні оперативні зусилля, якими, ймовірно, залишається оточення Сєвєродонецька та закриття котла навколо українських сил у Луганській області.

Реклама

Ситуація у Сєвєродонецьку

Станом на ранок 31 травня частина міста контролюється росіянами. Проте вільно просуватися містом вони не можуть – ЗСУ ще залишаються у населеному пункті.

Основні зусилля зараз росіяни зосереджують на встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Також ворог планує операцію із зачистки території навколишніх сіл.

Поранених волонтерів вдалося вивезти із Сєверодонецька. Однак із зниклими лікарями з обстріляної "швидкої" немає зв'язку вже третю добу. Гуманітарні вантажі доставляються лише до Лисичанська та Гірської громади.

Реклама

Встановити точну кількість жертв у місті за останні два дні серед цивільного населення у тих районах Сєвєродонецька, до яких увійшли бойовики, вже неможливо.

Читайте також: