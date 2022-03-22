Розвідники опублікували список окупантів, які бомбять мирних українців

Окупанти регулярно бомбять будинки мирних жителів / Фото: Колаж: Сьогодні
Українські розвідники отримали список військовослужбовців 1-го танкового полку 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії, які вчинили військові злочини проти народу України.
Про це повідомляє ГУР МО України.
Наголошується, що це військова частина №58198, смт Калінінець Московської області. Підрозділ належить до Західного військового округу.
"Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі військові злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", – заявили розвідники.
Повний список російських злочинців можна переглянути за посиланням.
Що таке воєнний злочин?
Перелік воєнних злочинів наведено у Статуті Міжнародного кримінального суду. Зокрема, це:
- умисне вбивство;
- тортури або нелюдське поводження:
- навмисне завдання сильних страждань або заподіяння важких тілесних ушкоджень;
- незаконне, безглузде та значне за обсягами знищення або привласнення майна, яке не викликане військовою необхідністю;
- взяття заручників;
- цілеспрямований напад на мирних людей, які не беруть участі у військових діях;
- умисний напад на цивільні об'єкти, тобто об'єкти, які не є військовою метою;
- пограбування населеного пункту навіть якщо його захоплено штурмом;
- згвалтування, сексуальне рабство.