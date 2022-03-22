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Розвідники опублікували список окупантів, які бомбять мирних українців

22 березня, 14:53
У ГУР МОУ доповнили список російських військових, які обстрілюють українців, вбивають та грабують їхні будинки – усі вони отримають покарання

Окупанти регулярно бомбять будинки мирних жителів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські розвідники отримали список військовослужбовців 1-го танкового полку 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії, які вчинили військові злочини проти народу України.

Про це повідомляє ГУР МО України.

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Наголошується, що це військова частина №58198, смт Калінінець Московської області. Підрозділ належить до Західного військового округу.

"Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі військові злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", – заявили розвідники.

Повний список російських злочинців можна переглянути за посиланням.

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Що таке воєнний злочин?

Перелік воєнних злочинів наведено у Статуті Міжнародного кримінального суду. Зокрема, це:

  • умисне вбивство;
  • тортури або нелюдське поводження:
  • навмисне завдання сильних страждань або заподіяння важких тілесних ушкоджень;
  • незаконне, безглузде та значне за обсягами знищення або привласнення майна, яке не викликане військовою необхідністю;
  • взяття заручників;
  • цілеспрямований напад на мирних людей, які не беруть участі у військових діях;
  • умисний напад на цивільні об'єкти, тобто об'єкти, які не є військовою метою;
  • пограбування населеного пункту навіть якщо його захоплено штурмом;
  • згвалтування, сексуальне рабство.