Разведчики опубликовали список захватчиков, которые бомбят мирных украинцев

Оккупанты регулярно бомбят дома мирных жителей / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские разведчики получили список военнослужащих 1-го танкового полка 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, которые совершали военные преступления против народа Украины.

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

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Отмечается, что это военная часть №58198, пгт Калининец Московской области. Подразделение относится к Западному военному округу.

"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - заявили разведчики.

Полный список российских преступников можно посмотреть по ссылке.

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Что такое военное преступление?

Перечень военных преступлений приведен в Уставе Международного уголовного суда. В частности, это: