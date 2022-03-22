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Разведчики опубликовали список захватчиков, которые бомбят мирных украинцев

22 марта, 14:53
В ГУР МОУ дополнили список российских военных, которые обстреливают украинцев, убивают и грабят их дома – все они получат наказание

Оккупанты регулярно бомбят дома мирных жителей / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские разведчики получили список военнослужащих 1-го танкового полка 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, которые совершали военные преступления против народа Украины.

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

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Отмечается, что это военная часть №58198, пгт Калининец Московской области. Подразделение относится к Западному военному округу.

"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - заявили разведчики.

Полный список российских преступников можно посмотреть по ссылке.

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Что такое военное преступление?

Перечень военных преступлений приведен в Уставе Международного уголовного суда. В частности, это:

  • умышленное убийство;
  • пытки или бесчеловечное обращение:
  • преднамеренное нанесение сильных страданий или причинение тяжелых телесных повреждений;
  • незаконное, бессмысленное и значительное по объемам уничтожение или присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью;
  • взятие заложников;
  • целенаправленное нападение на мирных людей, не принимающих участия в военных действиях;
  • умышленное нападение на гражданские объекты, то есть объекты, не являющиеся военными целями;
  • ограбление населенного пункта даже если он захвачен штурмом;
  • изнасилование, сексуальное рабство.