Поранені на "Азовсталі" без медикаментів та в повній антисанітарії (фото)

На "Азовсталі" залишаються поранені українські військові / Фото: Колаж: Сьогодні

Поранені українські військові, які залишаються на заблокованому заводі "Азовсталь", перебувають у повній антисанітарії з відкритими ранами. Не вистачає не лише медикаментів, а й навіть їжі. Захисники Маріуполя закликають ООН та Червоний Хрест організувати евакуацію поранених військових.

Про це повідомив полк "Азов" в Telegram.

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Захисники "Азовсталі" вирішили показати всьому цивілізованому світу умови, в яких перебувають поранені. У повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними нестерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування.

"Ми закликаємо ООН та Червоний Хрест показати свою гуманність та підтвердити основні засади, на яких вас створено, врятувавши поранених людей, що вже не є комбатантами. Військовослужбовці, яких ви бачите на фото, і ще сотні на заводі "Азовсталь" – з тяжкими пораненнями – ціною власного здоров'я захищали Україну та увесь цивілізований світ", – йдеться у заяві.

Полк "Азов" вимагає негайної евакуації поранених військовослужбовців до контрольованих Україною територій, де їм нададуть допомогу та забезпечать належний догляд.

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Фото: полк "Азов"

Військові ЗСУ готують деблокаду Маріуполя

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що українські військові займаються розробкою воєнного шляху визволення Маріуполя. Робота проходить з вищим керівництвом ЗСУ та з роботою дипломатичних структур. Про це Жорін розповів у інтерв'ю 24 каналу.

Жорін сказав, що крім дипломатичного процесу, паралельно триває процес з підготовки воєнної операції деблокади міста. Вона може бути на сьогодні декількаетапною з попередньо звільненими іншими містами, перегрупуванням.

Він додав, що часу на це потрібно дуже багато. Адже треба дочекатися доукомплектування технікою, артилерією для того, щоб рушити вперед.

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