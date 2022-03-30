Ракетний удар по Миколаївській ОДА: кількість загиблих зросла (відео)

Через ракетний удар зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го по 1-й поверх / Колаж "Сьогодні"

У Миколаєві зросла кількість жертв після обстрілу облдержадміністрації, який стався вчора, 29 березня. Внаслідок ракетного удару загинули 15 осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Про це повідомляють ДСНС Миколаївської області.

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З-під завалів рятувальники деблокували тіла загиблих 14 осіб. Також 1 людина померла в реанімаційному відділенні лікарні.

"До робіт залучено 63 рятувальники, 12 одиниць техніки ДСНС, також працює 2 крани, 2 навантажувачі, екскаватор, 2 самоскиди", – йдеться у повідомленні.

На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

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Що відомо про обстріл?

Російські окупанти 29 березня близько 8:45 обстрілялидев'ятиповерховий будинок Миколаївської обласної державної адміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого горіння.

Ще вдень повідомлялося, що внаслідок інциденту загинуло семеро осіб. Пізніше стало відомо про 12 загиблих. Проте кількість жертв зростає.

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