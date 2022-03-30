Ракетный удар по Николаевской ОГА: количество погибших возросло (видео)

Из-за ракетного удара разрушена центральная секция здания с 9-го по 1-й этаж / Коллаж "Сегодня"

В Николаеве выросло количество жертв после обстрела облгосадминистрации, который произошел вчера, 29 марта. В результате ракетного удара погибли 15 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Об этом сообщают ГСЧС Николаевской области.

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Детали

Из-под завалов спасатели деблокировали тела погибших 14 человек. Также 1 человек скончался в реанимационном отделении больницы.

"К работам привлечены 63 спасателя, 12 единиц техники ГСЧС, также работает 2 крана, 2 погрузчика, экскаватор, 2 самосвала", – говорится в сообщении.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

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Что известно об обстреле?

Российские оккупанты 29 марта около 8:45 обстрелялидевятиэтажное здание Николаевской областной государственной администрации. Разрушена центральная секция здания с 9-го по 1-й этаж без дальнейшего горения.

Еще днем сообщалось, что в результате инцидента погибли семь человек. Позже стало известно о 12 погибших. Однако количество жертв растет.

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