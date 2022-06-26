Ракетний удар по Києву: ворог влучив у багатоповерхівку, під завалами люди (фото, відео)

Внаслідок ракетного обстрілу зруйновано три поверхи багатоповерхівки / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вранці ворог обстріляв Київ, російська ракета влучила у багатоповерхівку, яка знаходиться на Лук'янівці. Про це повідомили у ДСНС України на своїй сторінці у Facebook.

"26 червня о 06:29 до ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці", – йдеться у повідомленні.

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Рятувальники встановили, що внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковою руйнацією 7, 8 та 9 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв. м.

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За інформацією ДСНС, наразі проводяться заходи щодо ліквідації пожежі та порятунку людей.

За словами радника голови МВС Антона Геращенка, одна з ракет потрапила до житлового будинку на вулиці Татарській (метро Лук'янівська).

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"Будинок горить. Працюють рятувальники та поліція. Мітили знову в завод Артема", – повідомив він.

За словами мера міста Віталія Кличка, внаслідок ракетного обстрілу постраждали двоє людей, їх госпіталізовано. Під завалами є люди.

"Друзі! У житловому будинку в Шевченківському районі, куди потрапила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували. Рятувальники продовжують працювати, медики на місці", – розповів Кличко на брифінгу.

Також він зазначив, що зараз постраждалим надається допомога.

"Ті, хто нині перебувають у лікарні, у задовільному стані. Лікарі кажуть, що критичної загрози не існує... Ми чуємо, що люди перебувають під завалами, вони живі. Рятувальники зараз намагаються їх дістати", – заявив мер Києва.

Радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що з-під руїн верхніх поверхів зруйнованого будинку витягли 6-річну дівчинку, а незабаром тіло чоловіка без ознак життя. Імовірно, це батько врятованої щойно дівчинки. Наразі рятувальники намагаються витягнути з-під завалів маму дитини.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення.

"Одна людина загинула. Наразі відомо про 5 поранених, серед яких дитина. В цей момент дістали з-під завалів її маму — 35-річну жінку. Вона є громадянкою РФ, але тривалий час проживає у Києві. Передайте російським пропагандистам, що Росія вбиває своїх громадян у багатоквартирних житлових будинках, називаючи їх у своїх звітах воєнними об’єктами", — сказав Клименко.

Журналістка Ганна Мамонова на своїй сторінці Facebook повідомила, що ракета потрапила до того ж ЖК, що й у квітні.

"Третя ракета потрапила в багатоповерхівку восьмий поверх. Горять кілька квартир. Про загиблих інформації нині немає. Будинок, корпус житлового кварталу, який знаходиться впритул до будинку, в якому загинула журналістка Віра Гирич", – написала вона і опублікувала фото та відео.

Усі оперативні подробиці про вибухи та руйнування у Києві після обстрілу столиці росією – деталі від телеведучого Олексія Бурлакова.