"Радіація воює за Україну": окупантів масово вивозять з Чорнобиля на лікування

Окупанти вирішили там окопатися біля ЧАЕС / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти, які базуються у Чорнобильській зоні, отримали великі дози радіоактивного опромінення і тепер їх вивозять до Білорусі на лікування.

Про це повідомила у Facebook 72 окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців.

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"Рудий ліс у Чорнобильській зоні теж за нас. Окупанти вирішили там окопатись. Тепер, опроміненні радіацією, яка осіла на тій землі, масово ідуть у білоруський Гомель на лікування. Тих, кого не знищила українська армія, знищить наша земля. Рашисти не лише не вмілі воєни, а й дурні", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили у 72 ОМБр, "один зі співробітників станції розповів Reuters, що розмовляв з деякими рядовими російськими солдатами".

"Коли їх запитали, чи знають вони про катастрофу 1986 року, про вибух четвертого енергоблоку, вони й гадки не мали, на якому вони об'єкті", – сказав він.

У 72 ОМБр прокоментували інформацію Пентагону, за якою Росія відводить свої війська з Чорнобильської зони в бік кордону з Білоруссю.

"Це повноцінне звільнення чи просто перегрупування – поки не ясно. Якщо не відведуть-виб'ємо!" – заявляюь українські військові.

Окупанти риють окопи в "Рудому лісі" біля ЧАЕС

На окупованій території поблизу Чорнобильської АЕСросійські військові риють собі окопи. Також військовослужбовці скаржаться, що вони отримують опромінення, проте командування все одно кидає їх у бій.

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"Прикинь, ми там (під Чорнобилем, – ред.) 2 тижні стояли, і нас усіх у бій кинули під***си еб**і. Наша держава я всіх ненавиджу, на**й", – каже військовий.

Що відбувається на ЧАЕС