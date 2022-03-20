На захопленій окупантами ЧАЕС змогли частково замінити працівників: вони працювали понад 600 годин

На заміну евакуйованого персоналу ЧАЕС відправилося 46 добровольців-працівників станції. Фото: колаж "Сьогодні"

На Чорнобильській атомній електростанції, яку захопили військові РФ і утримували там в заручниках співробітників, сьогодні вдалося провести часткову ротацію персоналу й евакуацію людей, які там перебували.

Про це повідомляє державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС".

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"За цей день вдалося вивезти 64 особи: 50 осіб змінного персоналу ЧАЕС, 9 службовців Національної гвардії України (8 жінок та 1 онкохворого), 1 службовця Державної служби надзвичайних ситуацій, 4 "сталкерів", – йдеться у повідомленні.

Персонал перебував на робочих місцях близько 600 годин, героїчно виконуючи свої професійні обов'язки та підтримуючи належний рівень безпеки.

На заміну евакуйованому персоналу ЧАЕС вирушили 46 добровольців – працівників станції, які забезпечуватимуть функціонування підприємства.

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