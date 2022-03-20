На захваченной оккупантами ЧАЭС смогли частично заменить сотрудников: они работали более 600 часов

На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправились 46 добровольцев-работников станции. Фото: коллаж "Сегодня"

На Чернобыльской атомной электростанции, которую захватили военные РФ и удерживали там в заложниках сотрудников, сегодня удалось провести частичную ротацию персонала и эвакуацию находившихся там людей.

Об этом сообщает государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС".

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"За этот день удалось вывезти 64 человека: 50 человек сменного персонала ЧАЭС, 9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольного), 1 служащую Государственной службы чрезвычайных ситуаций, 4 "сталкеров", – говорится в сообщении.

Персонал находился на рабочих местах около 600 часов, героически выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности.

На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправилось 46 добровольцев – работников станции, которые будут обеспечивать функционирование предприятия.

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