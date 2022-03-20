На захваченной оккупантами ЧАЭС смогли частично заменить сотрудников: они работали более 600 часов

На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправились 46 добровольцев-работников станции. Фото: коллаж "Сегодня"
На Чернобыльской атомной электростанции, которую захватили военные РФ и удерживали там в заложниках сотрудников, сегодня удалось провести частичную ротацию персонала и эвакуацию находившихся там людей.
Об этом сообщает государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС".
"За этот день удалось вывезти 64 человека: 50 человек сменного персонала ЧАЭС, 9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольного), 1 служащую Государственной службы чрезвычайных ситуаций, 4 "сталкеров", – говорится в сообщении.
Персонал находился на рабочих местах около 600 часов, героически выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности.
На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправилось 46 добровольцев – работников станции, которые будут обеспечивать функционирование предприятия.
Что происходит на ЧАЭС
- Чернобыльская АЭС 24 февраля была захвачена российскими оккупантами, удерживающими в заложниках работников станции.
- В скором времени в Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации. По информации Госинспекции ядерного регулирования Украины, в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.
- Сообщалось, что МАГАТЭ потеряла связь с системами мониторинга на ЧАЭС, захваченной оккупантами. Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской станции перестали передавать данные в МАГАТЭ.
- 9 марта стало известно, что единственная линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена.
- Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной электростанции, заявило в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.