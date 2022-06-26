Катування на 220 вольт та побої. В Енергодарі окупанти вигадали бізнес на крові

Окупанти влаштували звірства в Енергодарі. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Енергодарі окупанти викрадають та катують людей. Їх утримують у неволі для викупу. Людей катують струмом, б'ють, ув'язнюють тижнями, а іноді навіть місяцями.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у Telegram.

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Наразі у полоні російських військових перебувають сотні мирних жителів Енергодара та прилеглих селищ. Стандартна ціна за звільнення ув'язненої під будь-яким приводом людини – 50 тисяч гривень. Ці гроші вимагають із самих бранців чи їхніх родичів.

Значна частина полонених – це кваліфіковані працівники Запорізької атомної електростанції.

"Людей катують струмом, б'ють, ув'язнюють тижнями, а іноді навіть місяцями. Вимагають признаватись у "протиправній діяльності", зокрема в участі у самообороні міста, приховуванні зброї, називати прізвища інших своїх "спільників". Рашистам насправді байдуже, яка позиція в ув'язненої людини, ким вона працює і чи взагалі брала участь у самообороні Енергодара. Це просто привід", – пояснив Орлов.

За його даними, якщо раніше у полон потрапляли лише чоловіки, то тепер окупанти затримують і жінок.

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Орлов також повідомив, що за останні два тижні ситуація в окупованому Енергодарі лише погіршилася.

"Щодня ми отримуємо два-три повідомлення про нові випадки викрадення людей", – додав мер окупованого міста.

Раніше ми писали, що окупанти встигли наробити в Енергодарі за три місяці окупації.

Також повідомляли, що російські окупанти вдерлися до будинку співробітника Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї.