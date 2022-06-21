Окупанти звільнили начальника пожежної частини Енергодару: що його змусили зробити

Віталій Троян пробув у полоні російських військових близько місяця

Рятувальники виходили на протест, вимагаючи звільнити свого начальника. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські загарбники випустили з полону викраденого начальника пожежної частини окупованого Енергодару Віталія Трояна. Він був у в'язниці окупантів майже місяць. За цей час "зізнався" у співпраці із СБУ.

Про це повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов в Telegram.

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За його словами, після майже місячного арешту Троян, вочевидь, під тиском окупантів дав інтерв'ю проросійським журналістам і "зізнався" у співпраці з СБУ та територіальною обороною.

Як повідомляється, начальник пожежної частини найближчим часом повернеться до своєї роботи.

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Віталій Троян. Фото: Дмитро Орлов

Протест рятувальників в Енергодарі

Раніше повідомлялося, що бійці пожежної частини Енергодару вийшли на масштабну акцію протесту після викрадення окупантами 18 травня начальника першого державного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.

Протестувальників російських загарбників розігнали силою. На опублікованому відео видно, що російські солдати змушують рятувальників сісти в машини та виїхати з місця проведення мітингу, а також б'ють людину, яка стоїть біля легкової машини.

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Сайт "Сьогодні" писав, що окупанти в Енергодарі продовжують викрадати українців. За словами очевидців, загарбники ходили по квартирах та забирали чоловіків, пов'язували їм руки та вивозили у невідомому напрямку.

Також ми повідомляли, що за три місяці окупації Енергодару Запорізької області російськими окупантами у місті посилили тиск на мешканців населеного пункту.