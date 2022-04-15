Намагався видати себе за жінку: на контрольному посту затримали 26-річного українця (фото)

Хлопець мав тимчасове посвідчення військовозобов'язаного / Колаж "Сьогодні"
26-річний українець переодягся у жіночий одяг і намагався потрапити до Молдови. Хлопця затримали прикордонникиразом із ТРО на контрольному посту в Одеській області.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Українець був у жіночому одязі. Таким чином він планував потрапити до Молдови. При собі хлопець мав тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.
Українець у жіночому одязі хотів виїхати до Молдови. Фото: Держприкордонслужба.
Українець у жіночому одязі хотів виїхати до Молдови. Фото: Держприкордонслужба.
Кому заборонено виїзд за кордон?
Виїзд за межі Українизаборонено чоловікам віком від 18 до 60 років, однак є винятки:
- чоловіки, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік або укладання військово-лікарської комісії про непридатність до служби;
- особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років або на утриманні яких є дитина з інвалідністю;
- усиновлювачі, опікуни чи ті, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час проведення АТО.
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