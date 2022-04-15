Пытался выдать себя за женщину: на контрольном посту задержали 26-летнего украинца (фото)

У парня было временное удостоверение военнообязанного / Коллаж "Сегодня"

26-летний украинец переоделся в женскую одежду и пытался попасть в Молдову. Парня задержали пограничники вместе с ТРО на контрольном посту в Одесской области.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Украинец был в женской одежде. Таким образом он планировал попасть в Молдову. При себе парень имел временное удостоверение военнообязанного.

Украинец в женской одежде хотел выехать в Молдову. Фото: Госпогранслужба.

Украинец в женской одежде хотел выехать в Молдову. Фото: Госпогранслужба.

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Кому запрещен выезд за границу?

Выезд за пределы Украинызапрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, однако есть исключения:

мужчины, имеющие удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный воинский учет или заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к службе;

лица, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет или на иждивении которых есть ребенок с инвалидностью;

усыновители, опекуны или те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО.

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