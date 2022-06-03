Путін оскаженіє. Британська розвідка перерахувала всі провали РФ за 100 днів війни

РФ не досягла намічених цілей / Фото: Колаж: Сьогодні
Після того, як російська армія провалила захоплення Києва, вони зосередили всі зусилля на сході України, а інших напрямах перейшли до оборони.
Аналіз оприлюднила розвідка Великої Британії у своєму мікроблозі в Twitter.
"Якщо порівнювати з початковим планом, жодної зі стратегічних цілей не було досягнуто. Для того, щоб Росія досягла хоч якогось успіху, їй знадобляться постійні величезні інвестиції людської сили та обладнання, і, ймовірно, знадобиться ще значний час", – йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що на інших фронтах та напрямках Росія не зуміла реалізувати будь-які маневри чи рухи, і вони перейшли до оборони. Наразі російська армія досягає тактичного успіху на сході України.
З чого все почалося
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР" . Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.
- Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.
- Голова думського комітету з СНД Калашніков заявляв, що самопроголошені "ЛНР" та "ДНР" будуть визнані у межах Донецької та Луганської областей. Незабаром Калашніков спростував визнання "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей. Він зазначив, що в угодах із "ДНР" та "ЛНР" немає жодного слова про кордони.