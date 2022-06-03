Путин взбесится. Британская разведка перечислила все провалы РФ за 100 дней войны

РФ не достигла намеченных целей / Фото: Коллаж: Сегодня

После того, как российская армия провалила захват Киева, они сосредоточили все усилия на востоке Украины, а на других направлениях перешли к обороне.

Анализ обнародовала разведка Великобритании в своем микроблоге Twitter.

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"Если сравнивать с изначальным планом, ни одна из стратегических целей не была достигнута. Для того, чтобы Россия добилась хоть какого-то успеха, ей потребуются постоянные огромные инвестиции человеческой силы и оборудования, и, вероятно, понадобится еще значительное время", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на других фронтах и направлениях Россия не сумела реализовать какие-либо маневры или движения, и они перешли к обороне. В данный момент российская армия добивается тактического успеха на востоке Украины.

С чего все началось