Путін поспішає: Маломуж назвав два сценарії припинення війни в Україні

Путин сейчас будет идти на более легкий сценарий, для того чтобы не получить полный провал, считает Маломуж. Колаж "Сьогодні"

Війна може бути затяжною. Путін захоче відтягнути неминучу поразку. До осені ми будемо мати значну перевагу.

Про це Микола Маломуж розповів телеведучій телеканалу "Україна 24" Віолетті Логуновій в ефірі проєкту FREEDOM.

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Подробиці

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі, якщо російські війська будуть відведені на позиції до 24 лютого, Україна буде продовжувати перемовини. Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, обміркував наскільки можливим є такий розвиток подій:



"Сьогодні два реальні сценарії. Перший – те, що ми зараз нарощуємо всі сили, особливо за рахунок нового озброєння і проводимо спеціальні операції, потужно тиснемо противника до рубежів і вони самі вийдуть за ці рубежі. І тому для збереження режиму Путін може вийти на переговориний процес на допустимих для України умовах".

За такого сценарію Крим і так звані утворення ДНР і ЛНР залишатимуться винесені за дужки певний час. Українське політичне керівництво, вважає Маломуж, може на це піти для того, щоб припинити війну, вивести війська. А вже потім вирішувати це питання зі світовою спільнотою, попередньо зміцнивши нашу оборонну безпеку, економіку, й ослабивши російську.

"Другий етап чи інша позиція, це коли ми не погоджуємося на умови Путіна, які він нам диктує, вони будуть не прийнятними. А Путін, відповідно вирішить, що в цей момент він програє, і стратегічно – перед суспільством Росії не може показати нічого, і програє політично, економічно, оборонно на перспективу перед Заходом. Тому буде орієнтуватися на затяжну війну".

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Цей другий сценарій, пояснює Маломуж, теж є дуже жертвений, але він за нами. Тому що, нарощуючи сили, вже до жовтня, листопада ми зможемо дуже потужну перевагу, особливо в технологіях. Що зараз грає дуже важливу роль.

"Тому в цій ситуації другий сценарій, затяжний, тяжкий, але все ж таки, за усіма сценаріями, Україна виграє. Я думаю, що Путін зараз буде йти на більш легкий сценарій, для того, щоб не отримати повний провал вже на осінь наступного року. А ще в цьому році зберегти певну стабільність, певний режим, якийсь час, і все ж спробувати Росію взяти під повний контроль, не допустити дестабілізації внутрішньої на основі програшу, який може бути, наприклад, до кінця року чи початку наступного року".

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Обстановка