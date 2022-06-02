Путін знову всіх обдурив: виникли проблеми з обміном захисників "Азовсталі"

Особисто, звичайно ж, Путін нікому жодних гарантій не давав щодо звільнення захисників "Азовсталі" / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Російська сторона не поспішає виконувати домовленості з міжнародними посередниками щодо обміну захисників маріупольського заводу "Азовсталь" на полонених своїх військових. Наші бійці вийшли до окупантів без зброї 16 травня і досі жодна людина не була передана українській стороні.
Що відомо
Спочатку представники так званого формування "ДНР" заявляли, що відправлять під суд 2,3 тисячі полонених українських військових із комбінату "Азовсталь".
1 червня у зведенні Міноборони Росії прозвучало, що більше 100 полонених з Маріуполя перемістили до СІЗО як підозрюваних і рішення щодо них також ухвалить якийсь суд.
Більше офіційної інформації з протилежного боку немає.
Від Арестовича
Радник голови ОПУ Олексій Арестович у своєму традиційному інтерв'ю Марку Фейгіну повідомив, що питання обміну полоненими з "Азовсталі" займається голова української розвідки, який має канал зв'язку з російськими військовими. Арестович упевнений, що глава ГУР зможе вирішити питання обміну військовослужбовців.
"Операція з виходу з "Азовсталі" проходила під егідою українських спецслужб. І ось міняють громадянського міністра Ірину Верещук, хоча вона колишня військовослужбовця і розуміється на цих питаннях, поміняли на голів розвідки. Коли армія воює, всі контакти сторін здійснюють розвідники. Це показує, що існує якийсь негласний діалог, безумовно, інакше неможливо було б реалізувати евакуацію з Азовсталі. І так чи інакше у віданні начальника ГРУ обмін полоненими. Свої завдання він звик виконувати, які ставлять. Питання у термінах, кількості тощо. Про це можна говорити після того, як , але не до", – наголосив Арестович.
Обстановка
- 26 травня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов повідомив, що зрештою наших військових, які героїчно тримали оборону заводу "Азовсталь" у Маріуполі, обміняють на полонених російських окупантів .
- 16 травня захисники Маріуполя були доставлені до окупованих російськими загарбниками районів України. Є думка, що українська сторона веде переговори щодо їх обміну, не афішуючи їх деталі.
- У Кремлі, як завжди, постійно змінюють умови обміну. Заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що Росія планує розглядати можливості обміну полоненими з Україною тільки у випадку, якщо українських військових буде засуджено.