Путін знову всіх обдурив: виникли проблеми з обміном захисників "Азовсталі"

Особисто, звичайно ж, Путін нікому жодних гарантій не давав щодо звільнення захисників "Азовсталі" / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Російська сторона не поспішає виконувати домовленості з міжнародними посередниками щодо обміну захисників маріупольського заводу "Азовсталь" на полонених своїх військових. Наші бійці вийшли до окупантів без зброї 16 травня і досі жодна людина не була передана українській стороні.

Що відомо

Спочатку представники так званого формування "ДНР" заявляли, що відправлять під суд 2,3 тисячі полонених українських військових із комбінату "Азовсталь".

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1 червня у зведенні Міноборони Росії прозвучало, що більше 100 полонених з Маріуполя перемістили до СІЗО як підозрюваних і рішення щодо них також ухвалить якийсь суд.

Більше офіційної інформації з протилежного боку немає.

Від Арестовича

Радник голови ОПУ Олексій Арестович у своєму традиційному інтерв'ю Марку Фейгіну повідомив, що питання обміну полоненими з "Азовсталі" займається голова української розвідки, який має канал зв'язку з російськими військовими. Арестович упевнений, що глава ГУР зможе вирішити питання обміну військовослужбовців.

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"Операція з виходу з "Азовсталі" проходила під егідою українських спецслужб. І ось міняють громадянського міністра Ірину Верещук, хоча вона колишня військовослужбовця і розуміється на цих питаннях, поміняли на голів розвідки. Коли армія воює, всі контакти сторін здійснюють розвідники. Це показує, що існує якийсь негласний діалог, безумовно, інакше неможливо було б реалізувати евакуацію з Азовсталі. І так чи інакше у віданні начальника ГРУ обмін полоненими. Свої завдання він звик виконувати, які ставлять. Питання у термінах, кількості тощо. Про це можна говорити після того, як , але не до", – наголосив Арестович.

Обстановка