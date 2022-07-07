Путін нахабно погрожує Україні та мріє про переговори

Як завжди, Путін тримає всіх за 10 метрів від тіла / Колаж "Сьогодні"
Міжнародний злочинець Володимир Путін висловився з приводу війни в Україні та про переговори з ним. Він вважає, що "Росія ще нічого не починала всерйоз в Україні". Цю заяву господар Кремля зробив на зустрічі з керівниками фракцій Держдуми на тлі повідомлень Мінооборони України, що в цій війні, що ще "не розпочалася" загинуло вже майже 37 тисяч російських солдатів.
Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24" .
Заява терориста
"Ми не відмовляємось і від мирних переговорів. Але ті, хто відмовляються, повинні знати, що чим далі, тим складніше їм буде домовлятися з нами", – заявив російський диктатор.
Також Путін поскаржився на Захід, який, за його словами, хоче воювати до останнього українця.
"Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою. Ну, що тут скажеш, хай спробують. Ми вже багато чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це є трагедія для українського народу. Але всі повинні знати, що ми за великим рахунком серйозно поки що нічого не починали", – зауважив з усмішкою Путін.
Виступ Путіна перед головами фракцій Держдуми був недовгим. На нього він прийшов із заготовленим на чотирьох аркушах текстом, звідки й читав нові погрози на адресу України та західних країн. Зважаючи на все, написані фрази були великим штифтом, тому що на читання по одному папірцю у Путіна йшло менше хвилини.
Традиційно всіх, із ким Путін прийшов на зустріч, від нього тримали на відстані понад 10 метрів.
Обстановка
- Останнім часом Путін активізувався. Минулого тижня він вийшов у світ – скликав Шостий Каспійський саміт, який змусив провести на своїх умовах, вмостившись від інших лідерів на відстані 10 метрів.
- В Ашхабаді Путін виглядав впевненим і умиротвореним, не ставши навіть сипати страшними погрозами на адресу сусідньої Фінляндії, яка вже практично стала членом НАТО.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу публічно ошукав російського президента Володимира Путіна. Він доповів йому про повне захоплення Луганської області, чого ще немає.