Путін ще довго може воювати в Україні. Що пишуть західні ЗМІ

Путін може продовжувати війну проти України дуже довго. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події України. Видання обговорюють звільнення від російських окупантів острова Зміїний, можливість реструктуризації зовнішнього боргу України та ракетний удар по Одеській області.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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ЗСУ відбили у росіян важливу чорноморську базу

Американська газета The Washington Post пише, що на острові Зміїний "зухвалі українці" змусили росіян відійти. Стратегічно виведення російських військ з острова означає, що Москва втрачає чорноморську базу, з якої її сили можуть загрожувати важливому морську шляху уздовж узбережжя України на південь у напрямку Румунії.

Війна не закінчиться поразкою України

Видання The Wall Street Journal з посиланням на слова президента Байдена повідомляє, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно. Виступаючи у четвер на саміті НАТО у Мадриді, Байден пообіцяв, що війна не закінчиться поразкою України.

Україна вивчає можливість реструктуризації зовнішнього боргу

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що українські чиновники вивчають можливість реструктуризації боргу, оскільки можливості фінансування спустошеної війною країни ризикують вичерпатися. Розглядається кілька сценаріїв. Зазначається, що Україна має час принаймні до 1 вересня, коли їй необхідно буде виплатити 1,4 мільярда доларів з відсотками.

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Росія вдарила ракетами по Одеській області – 17 убитих, десятки поранених

Міжнародна агенція новин Reuters пише, що вранці 1 липня російські ракети влучили у дев'ятиповерховий житловий будинок та курортний заклад в Одеській області. У результаті атаки військових РФ загинули щонайменше 17 людей і поранено десятки.

Путін продовжуватиме війну проти України дуже довго

Німецький журнал Der Spiegel пише, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не виключає, що Путін продовжуватиме війну проти України дуже довго. Коли його запитали про ефективність західних санкцій проти Росії, Шольц сказав, що Путін "насправді цього не визнає, але він розуміє глибокий вплив санкцій на його економіку".

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, для кого в РФ санкції виявляться згубними.

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Також ми писали, що РФ очікує на новий дефіцит через санкції.