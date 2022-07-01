Путин может еще долго воевать в Украине. Что пишут западные СМИ

Путин может продолжать войну против Украины очень долго. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают освобождение от российский оккупантов острова Змеиный, возможность реструктуризации внешнего долга Украины и ракетный удар по Одесской области.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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ВСУ отбили у россиян важную черноморскую базу

Американская газета The Washington Post пишет, что на острове Змеиный "дерзкие украинцы" заставили россиян отойти. Стратегически вывод российских войск с острова означает, что Москва теряет черноморскую базу, с которой ее силы могут угрожать важному морскому пути вдоль побережья Украины на юг в направлении Румынии.

Война не закончится поражением Украины

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на слова президента Байдена сообщает, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Выступая в четверг на саммите НАТО в Мадриде, Байден пообещал, что война не закончится поражением Украины.

Украина изучает возможность реструктуризации внешнего долга

Информагентство Bloomberg сообщает, что украинские чиновники изучают возможность реструктуризации долга, поскольку возможности финансирования опустошенной войной страны рискуют иссякнуть. Рассматривается несколько сценариев. Отмечается, что у Украины есть время по крайней мере до 1 сентября, когда ей необходимо будет выплатить 1,4 миллиарда долларов с процентами.

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Россия ударила ракетами по Одесской области – 17 убитых, десятки раненых

Международное агентство новостей Reuters пишет, что утром 1 июля российские ракеты попали в девятиэтажный жилой дом и курортное заведение в Одесской области. В результате атаки военных РФ погибли по меньшей мере 17 человек и ранены десятки.

Путин будет продолжать войну против Украины очень долго

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что канцлер Германии Олаф Шольц не исключает, что Путин будет продолжать войну против Украины очень долго. Когда его спросили об эффективности западных санкций против России, Шольц сказал, что Путин "на самом деле этого не признает, но он понимает глубокое влияние санкций на его экономику".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, для кого в РФ санкции окажутся губительными.

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Также мы писали, что РФ ожидает нового дефицита из-за санкций.