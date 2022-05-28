Путін жене на забій в Україну ветеранів та аксакалів

Якщо тобі за 50-т, це не значить, що ти не можеш воювати / Колаж "Сьогодні"

Згідно з офіційними даними Генштабу України, Росія втратила у війні з нашою країною вже 30 тисяч своїх військових. Вмирати в Україні особливо росіяни не хочуть і план прихованої мобілізації на війну зривається. Тому Кремль вигадує нові варіанти, як поповнити резерви хоч якимось людським ресурсом. Тепер черга дійшла до пенсіонерів – у РФ скасовано вікову межу для укладання першого контракту про проходження військової служби. Причому це поширюється і на іноземних громадян, які побажали померти за російський мир.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на сайт президента Росії.

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Що відомо

Повідомляється, що президент Росії Володимир Путін підписав закон про відміну вікової межі для укладання першого контракту про проходження військової служби. Текст закону опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

"Перший контракт про проходження військової служби мають право укладати громадяни (іноземні громадяни) у віці з 18 років", – йдеться в законі.

Офіційні причини

Подається це як необхідність мати у лавах збройних сил країни-агресорки професійних артилеристів, якими стають лише до 45 років.

У поширеній у Держдумі пояснювальній записці до закону зазначалося, що "для застосування високоточної зброї, експлуатації озброєння та військової техніки необхідні високопрофесійні фахівці, а такими вони зазвичай стають до 40-45 років". Нібито зміни в законі сприятимуть "залученню фахівців затребуваних спеціальностей, насамперед споріднених з цивільним, (медичного забезпечення, інженерних, технічного обслуговування, експлуатації, зв'язку) на військову службу за контрактом".

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Що насправді