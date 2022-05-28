Путин гонит на убой в Украину ветеранов и аксакалов

Если тебе за 50-т, это не значит, что ты не можешь воевать / Коллаж "Сегодня"

Согласно официальным данным Генштаба Украины, Россия потеряла в войне с нашей страной уже 30 тысяч своих военных. Умирать в Украине особо россияне не хотят и план по скрытой мобилизации на войну срывается. Поэтому Кремль придумывает новые варианты, как пополнить резервы хоть каким-то человеческим ресурсом. Теперь очередь дошла до пенсионеров – в РФ отменен возрастной предел для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Причем это распространяется и на иностранных граждан, пожелавших умереть за русский мир.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на сайт президента России.

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Что известно

Сообщается, что президент России Владимир Путин подписал закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане (иностранные граждане) в возрасте с 18 лет", – говорится законе.

Официальные причины

Подается это как необходимость иметь в рядах вооруженных сил страны-агрессора профессиональных артиллеристов, каковыми становятся только к 45 годам.

В распространенной в Госдуме пояснительной записке к закону отмечалось, что "для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, а таковыми они, как правило, становятся к 40-45 годам". Якобы изменения в законе будут способствовать "привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи) на военную службу по контракту".

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Что на самом деле