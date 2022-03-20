Путін відправлятиме на війну в Україну неповнолітніх – документ

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Президент Росії Володимир Путін планує задіяти у війні проти України неповнолітніх росіян.

Про це повідомляє в Facebook Головне управління розвідки Міноборони України і публікує відповідний документ Міністерства оборони РФ.

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Відповідний наказ "Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху "Юнармія" до проведення спеціальної операції на території України" підписано міністром оборони РФ Шойгу.

"У наказі йдеться про підготовку звітності потенційного людського резерву у віці 17-18 років для залучення до бойових дій у складі окупаційної армії. Вище воєнне керівництво РФ має надати пропозиції стосовно проведення підготовки зазначеного особового складу в найкоротші терміни. Контроль за виконанням наказу покладено на начальника головного військово-політичного управління ЗС РФ Геннадія Жидка", – повідомляє ГУР.

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Нагадаємо,"Юнармія" – російська дитячо-юнацька мілітарна організація при Міноборони РФ. Вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. Членами організації стають діти з 8 років.

У ГУР також зазначили, що аналогічні дії проводилися військовим керівництвом нацистської Німеччини під час Другої світової війни. З 1943 року учні старших класів у підрозділах "Гітлер’югенду" залучалися до служби в зенітно-артилерійських частинах. А з вересня 1944 по січень 1945 року на службу в гітлерівську армію було залучено 150 000 неповнолітніх дівчат.

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Озвучені втрати окупантів у війні

У Генштабі ЗСУ підрахували орієнтовні бойові втрати армії Росії з 24.02 до 20.03:

особовий склад – близько 14700 осіб;

танки – 476;

бойові броньовані машини – 1487;

артилерійські системи – 230;

РСЗВ – 74;

засоби ППО – 44;

літаки – 96;

вертольоти – 118;

автомобільна техніка – 947;

кораблі, катери – 3;

цистерн із ПММ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21;

спеціальна техніка – 12.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.