Путин будет отправлять на войну в Украину несовершеннолетних – документ

/ Фото: Коллаж: Сегодня
Президент России Владимир Путин намерен задействовать в войне против Украины несовершеннолетних россиян.
Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины и публикует соответствующий документ Министерства обороны РФ.
Соответствующий приказ "Об организации привлечения членов военно-патриотического общественного движения "Юнармия" к проведению специальной операции на территории Украины" подписан министром обороны РФ Шойгу.
"В приказе говорится о подготовке отчетности потенциального человеческого резерва в возрасте 17-18 лет для привлечения к боевым действиям в составе оккупационной армии. Высшее военное руководство РФ должно предоставить предложения по проведению подготовки указанного личного состава в кратчайшие сроки. Контроль за исполнением приказа возложен на начальника главного военно-политического управления ВС РФ Геннадия Жидко", – сообщает ГУР.
Напомним, "Юнармия" – российская детско-юношеская военизированная организация при Минобороны РФ. Выделяется радикальной пропагандистской работой среди российской молодежи. Членами организации становятся дети от 8 лет.
В ГУР также отметили, что аналогичные действия производились военным руководством нацистской Германии во время Второй мировой войны. С 1943 года учащиеся старших классов в подразделениях "Гитлерюгенда" привлекались к службе в зенитно-артиллерийских частях. А с сентября 1944 по январь 1945 года на службу в гитлеровскую армию были привлечены 150 000 несовершеннолетних девушек.
Озвучены потери оккупантов в войне
В Генштабе ВСУ подсчитали ориентировочные боевые потери армии России с 24.02 до 20.03:
- личный состав – около 14700 человек;
- танки ‒ 476;
- боевые бронированные машины ‒ 1487;
- артиллерийские системы – 230;
- РСЗО – 74;
- средства ПВО – 44;
- самолеты – 96;
- вертолеты – 118;
- автомобильная техника – 947;
- корабли, катера – 3;
- цистерн с ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;
- специальная техника – 12.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.