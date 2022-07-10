Пропаганда програла. Росіяни показали використання "Точки-У" в Україні (відео)

Росіяни показали "Точки-У" в Україні, попри брехню російських пропагандистів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили Росії продовжують активно застосовувати в Україні свої тактичні ракетні комплекси "Точка-У", не зважаючи на неодноразові заяви про невикористання цих комплексів в ході повномасштабного вторгнення в нашу країну.

Про це повідомляє "Мілітарний".

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Росіяни публікують докази цього у соціальних мережах. Щоправда, фото і відео згодом видаляють.

Так, нещодавно у соціальній мережі Telegram в російській групі "Росич" було оприлюднено відео з роботою російського комплексу "Точка-У" в Україні. Комплекс мав тактичний розпізнавальний знак у вигляді латинської літери "Z" та російський прапор.

Однак невдовзі адміністратори групи видалили відео з застосуванням комплексу в Україні.

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Де зафіксували "Точку-У"

У мережі з’явилося відео роботи комплексу у Луганській області. На відео видно, як росіяни передислокують ракетні комплекси на окупованій території.

У колоні помітно пускові установки та транспортно-зарядні машини зі складу тактично ракетного комплексу "Точка-У". Відео проїзду шести машин комплексу з маркуванням "V" було знято на автостанції Лутугине у Луганській області.

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Ще вже не перші докази застосування ракетних комплексів "Точка-У" з початку війни. Наприклад, 6 березня 2022 було обстріляно територію України із використанням ракет цього комплексу. Двигун від ракети 9М79М знайшли біля села Деснянка, Чернігівської області.

Нагадаємо, саме ракетами із цього комплексу російські терористи вдарили по вокзалу у Краматорську 8 квітня, внаслідок чого загинули 52 людини. Однак тоді Москва заявила, що комплекс "Точка-У" давно знято з озброєння армії РФ.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти самостійно викладають у соцмережах матеріали для міжнародного суду над ними за фактами скоєння воєнних злочинів.