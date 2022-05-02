"Приїхали вбивати українців за гроші": ЗСУ розгромили загін "вагнерівців"

Найманці ПВК "Вагнер" зазнали великих втрат на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

На Луганщині українські військові розгромили підрозділ найманців ПВК "Вагнер", кількох росіян взяли в полон.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у своєму Facebook.

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За його словами, українські позиції атакував штурмовий загін "Барс-7" зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

"Велика група найманців прорвалася в першу траншею нашого опорника. Проте українські воїни не похитнулися, прийняли ближній бій і повністю розгромили супротивника. Російські війська зазнали тяжких втрат, багато вбитих, а сім найманців загону "Барс-7" взяті полон воїнами однієї з наших механізованих бригад. Найманці повідомили, що їх найняли через військкомати Росії на зарплату в 205 тис. рублів (близько 3 тис. доларів за офіційним курсом у РФ – ред.)", – розповів Бутусов.

Журналіст назвав імена захоплених у полон вагнерівців:

"Майор Віктор Коржавін із Челябінської області, радист Сергій Богданов із Краснодарського краю, місто Тимошевськ, солдати Володимир Насиров із Уфи, Суднєв Валерій із Іжевська, молодший сержант Юшков Дмитро, мешканець Луганська Коваленко Дмитро, а також ще один громадянин Росії з Томська".

За даними Бутусова, вагнерівці розповіли, що загін "Барс-7" вийшов на фронт 20 квітня і за десять днів боїв втратив близько 150 убитих та поранених із 400 людей.

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"Дорослі люди, які, за їхніми словами, приїхали відновлювати Донбас, охороняти тил, водити машини і говорити по радіо, лікувати поранених. Ну прямо жодного бойовичка серед них, але чомусь взяли автомати і пішли зайняти "порожню висоту". Отакі дивні діячі, причому в "Барс-7" було багато відмовників, за словами росіян, але самі вони у відмовники не пішли. Брешуть, ясна річ, приїхали вбивати і були готові отримувати за це гроші, та от тільки зустріли на об'єкті атаки військових професіоналів, які швидко ухвалили правильні рішення", – пише він.

Як зазначив журналіст, у РФ очевидна нестача людських ресурсів у РФ, тому "фактично Росія почала часткову мобілізацію".

Хто такі "вагнерівці"?

ПВК "Вагнер" – російська військова структура, що комплектується найманцями. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі на боці Росії, у Сирії на боці союзника Путіна диктатора Асада, у Судані.

Незалежна місія під егідою Ради ООН встановила, що дії ПВК "Вагнер" кваліфікуються як військові злочини чи злочини проти людяності. Європейський Союз ввів у дію персональні санкції проти учасників та керівників ПВК "Вагнер".

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За інформацією британської розвідки, РФ має намір задіяти у бойових діях в Україні понад 1000 найманців ПВК "Вагнер", зокрема вищих керівників організації.

Радник міністра оборони України Маркіян Лубківський заявив, що найманці ПВК "Вагнер" планували замах на президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.