Приїхав із Харкова, щоб урятуватися від війни: під час обстрілу Львова поранено 3-річну дитину

Під час обстрілу Львова постраждала 3-річна дитина / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час ракетного обстрілу Львова військами РФ 18 квітня постраждала 3-річна дитина. Дитина отримала поранення уламками скла, коли вибухова хвиля вибила вікно.

Як повідомляє Telegram-канал Kievmap, трирічний Артем разом із мамою приїхав із Харкова, щоб урятуватися від війни.

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Йому надали всю необхідну допомогу, загрози життю немає. Ще троє постраждалих у тяжкому стані у реанімації.

Нагадаємо, 18 квітня внаслідок ракетних ударів, які окупанти завдали по Львову, загинули 7 людей, а ще 11 отримали поранення. Через обстріл були також пошкоджені вікна у будинках та транспортні засоби.

Близько 8.30 по Львову вдарили чотири крилаті ракети повітряного базування, які російські військові випустили з Каспійського регіону. Три ракети вдарили по об'єктах військової інфраструктури. Одна – по шиномонтажу.

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З початку війни окупанти вбили понад 200 дітей

Щонайменше 567 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. При цьому 205 дітей загинули та понад 362 поранені.