Під час звільнення Ірпеня загинули близько 50 бійців ЗСУ та територіальної оборони

Ірпінь вдячний своїм захисникам / Колаж "Сьогодні"

Повністю звільнити Ірпінь після майже двох тижнів окупації 30% міста вдалося завдяки героїчному опору військових, підрозділів СБУ "Альфа", "Омега", Головного розвідуправління та територіальної оборони. Проте у боях за місто загинули близько п'ятдесяти захисників України.

Про це розповів мер звільненого Ірпеня Олександр Маркушин на пресконференції, про що повідомляє телеграм-канал "Сьогодні".

Реклама

Що відомо

"Я хотів би подякувати тим людям, хто допоміг утримати наше місто і звільнити його. Це наші військові, підрозділи СБУ "Альфа", "Омега", Головне розвідуправління, 80-ка, 72-а та територіальна оборона – завдяки цим хлопцям вдалося втримати і відвоювати Ірпінь. Це наші герої. На жаль, 16 хлопців з нашої територіальної оборони загинули, 29 у лікарні. Якщо порівняти ще ЗСУ – до 50 людей загинули і близько сотні – поранених", – наголосив Олександр Маркушин в ефірі.

Маркушин уточнив, що під окупацією тимчасово було 30% міста.

Обстановка в Ірпені